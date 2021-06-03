Умер актер из сериала "Папик"

Актер умер из-за коронавируса. Фото: facebook.com/molodyytheatre

Умер известный актер, народный артист Украины Валерий Шептекита.

Актер, сыгравший в сериале "Папик", ушел из жизни в 80 лет. Об этом сообщается на странице "Молодого театра" в Facebook.

Причиной смерти стали осложнения вследствие коронавируса.

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".Сегодня отошел в мир иной народный артист Украины Валерий Иванович Шептекита. Мы всегда будем помнить его жизнерадостным и неравнодушным человеком,который не представлял своей жизни без театра. Искренне сочувствуем родным и близким. Светлая память" - говорится в сообщении.

30 мая, от тяжелой формы Covid-19 умер полковник, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии Николай Верхогляд. Ему было 66 лет.