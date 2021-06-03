Умер актер из сериала "Папик"

 
Ексклюзивы
1/5
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 198
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 243
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 153
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 324
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 207
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 279
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 396
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 666
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 342
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 342
Фото
Все фото
3
5
7
13
6
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
&quot;Сучка не захочет - кобель не вскочит&quot; - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Видео
Все видео
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 207
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 333
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 801
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2025
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 549
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 171
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
четверг, 03 июня 2021 20:53

Умер актер из сериала "Папик"

  Комментировать

  Актер умер из-за коронавируса. Фото: facebook.com/molodyytheatre
Актер умер из-за коронавируса. Фото: facebook.com/molodyytheatre

Умер известный актер, народный артист Украины Валерий Шептекита.

Актер, сыгравший в сериале "Папик", ушел из жизни в 80 лет. Об этом сообщается на странице "Молодого театра" в Facebook.

Причиной смерти стали осложнения вследствие коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким

".Сегодня отошел в мир иной народный артист Украины Валерий Иванович Шептекита. Мы всегда будем помнить его жизнерадостным и неравнодушным человеком,который не представлял своей жизни без театра. Искренне сочувствуем родным и близким. Светлая память" - говорится в сообщении.

30 мая, от тяжелой формы Covid-19 умер полковник, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии Николай Верхогляд. Ему было 66 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер актер из сериала "Папик"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали военное формирование

Сожгли Москву.

Король отрекся от престола

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 7947
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 7471
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 6165
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 5148
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 3924
Общество
Юридическая сила Минских договоренностей равна нулю - Бессмертный
Юридическая сила Минских договоренностей равна нулю - Бессмертный
 Просмотров: 63
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
 Просмотров: 153
Еврейские организации Украины подали иск против Киевсовет и КГГА
Еврейские организации Украины подали иск против Киевсовет и КГГА Просмотров: 351
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
 Просмотров: 207
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
26
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
7
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
5
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 56387
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть