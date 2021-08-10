Юлия Кузьменко смогла впервые за 20 месяцев вернуться на работу

Кузьменко займется восстановлением навыков кардиохирурга. Фото: Facebook / Free Dr Kuzmenko

Детский врач Юлия Кузьменко возвращается к своей профессиональной деятельности.

"В течение 17 лет своей жизни Юлия Кузьменко непрерывно спасала сердца маленьких украинцев, но в декабре 2019 года ее медицинскую практику прервали абсолютно абсурдным и ложным обвинением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета", - сообщает Facebook-группа Free Dr Kuzmenko.

20 месяцев она находилась в заключении или под круглосуточным домашним арестом и не могла работать.

"Юлия стремилась как можно быстрее вернуться к делу своей жизни - спасать жизни маленьким пациентам с пороком сердца, и она постоянно поддерживала навыки мелкой моторики рук рисованием картин", - говорится в сообщении.

Сегодня Кузьменко смогла приехать в Центр детской кардиологии и кардиохирургии, где выполняют тончайшие малоиназивные вмешательства в детские сердца. Пока она не имеет статуса оперирующего хирурга.

"Но мы уверены - это произойдет совсем скоро. В ближайшее время будут решены все юридические моменты и врач сможет делать то, для чего он существует - лечить", - говорится в сообществе.

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Кузьменко займется адаптацией к рабочему процессу и восстановлением практических навыков.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х и 2000-х - руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Українській правді", а также на радио "Вести". Взрыв на пересечении улицы Ивана Франко и улицы Богдана Хмельницкого раздался примерно в 07:45. В салоне красного Subaru находился Шеремет. Из-за несовместимых с жизнью травм он скончался в "скорой". В причастности к убийству подозревают ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко и военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь. Но достаточных доказательств их вины следствие не имеет. Общественность требует найти и наказать настоящих заказчиков и исполнителей убийства.