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четверг, 15 августа 2019 12:08

Уличный кот остановил движение Окружной в Киеве

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Уличный кот остановил движение Окружной в Киеве
Из-за бездомного кота перекрывали шоссе. Фото: susanin

Полиция перекрывала движение на улице Окружной в Киеве, чтобы кот мог перебежать дорогу.

Бездомное животное оказалось между отбойниками. С обеих сторон непрерывное движение машин, пишет nashkiev.

Волонтеры пытались помочь животному. Но когда приближались ближе, чем на 10 м, кот пугался и убегал.

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"Попытки приблизиться к коту могли привести к его внезапному выскакиванию на дорогу и неизбежному ДТП, так как поток машин в этом месте непрерывный. Для регулирования движения спасатели обратились за помощью к патрульной полиции", - рассказали волонтеры.

Патрульные перекрыли улицу на несколько минут и кот перешел через дорогу.

В Днипре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей.

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