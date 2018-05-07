Укрзализныця запустит новые поезда на Троицу

На Троицу запустят 9 дополнительных поездов. Фото: zanoza-news.com

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Троицу. Она в этом году приходится на 27-28 мая.

"Есть возможность заранее планировать путешествия - билеты на девять дополнительных поездов и три рейса в продаже", - сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Поезд № 191/192 "Киев - Львов" будет курсировать 25, 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 "Киев - Львов" осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 "Киев - Ковель" отправится в рейсы 25 и 28 мая. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 177 "Киев - Хмельницкий" будет курсировать 27 мая. Отправление из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

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Поезд № 292/291 "Хмельницкий - Киев" будет курсировать в направлении Киева 25 мая и в Хмельницкий 29 мая. Отправление из Хмельницкого в 4:35 и прибытие в Киев в 10:37. В обратном направлении отправление в 15:28 и прибытие в 22:40.

Поезд № 164/163 "Киев - Харьков" осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 6:52 и прибытие в Харьков в 15:03. В обратном направлении отправление в 12:49 и прибытие в 21:00.

Поезд № 242 "Кременчуг - Киев" отправится 25 мая по Киева в 09:15 и прибудет в 19:14. Из Киева отправится 29 мая в 10:34 и прибудет в 19:45.

Поезд № 780/779 "Винница - Сумы" курсировать 25, 26, 27, 28 мая. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд № 276/275 "Львов - Днипро" будет курсировать 27, 29 мая в Днепр и 28, 30 мая - во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепра в 08:15, в обратном направлении отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Укрзализныця совместно с венгерским перевозчиком планируют запустить прямой железнодорожный маршрут "Мукачево - Будапешт". Об этом написал в Facebook и.о. генерального директора Укрзализныци Евгений Кравцов.