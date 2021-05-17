Укрзализныця запускает новые маршруты к морю

Летом запустят новое железнодорожное сообщение. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой.

В частности, поезд №213 / 214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам с 16 июня, рассказали в пресс-службе компании.

Поезд №204 / 203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

Оба будут иметь удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.

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Также компания с 1 июня возобновляет курсирование поездов в Венгрию и Австрию, в частности, компания открыла продажу билетов на международный поезд Киев - Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны Киев - Вена (Австрия).

Укрзализныця запускает электропоезд, оборудованный для перевозки велосипедов. Десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию железной дорогой и выедут на пути в ближайшее время. Будут курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".