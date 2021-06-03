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четверг, 03 июня 2021 12:22

Укрзализныця запускает к морю новые маршруты

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Укрзализныця запускает к морю новые маршруты
Перевозчик считает, что новые маршруты дадут возможность обойти автозаторы. Фото: pixabay.com

С 10 июня Укрзализныця восстанавливает сразу два маршрута к морю: поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск.

Поезда будут отправляться вечером, а прибывать на курорт утром, сообщает пресс-служба Укрзализныци. Перевозчик считает, что новые маршруты дадут возможность обойти автомобильные пробки и комфортно добраться до побережья.

"Поезда будут курсировать по четным числам, а обратно отправляться по нечетным. Расписание удобное: отправление из Днепра в 22:50, прибытие в Бердянск в 08:23. Из Кривого Рога отправление будет в 21:20, а прибытие в Бердянск в 08:23", - говорится в сообщении.

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С сегодняшнего дня Укрзализныця запускает новые маршруты к Азовскому морю. Поезда из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска будут курсировать до Геническа. С 3 июня будет курсировать поезд №204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ. Он будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50, проходить через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку. К побережью прибывать в 03:40.

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