Укрзализныця вводит 19 новых поездов

Укрзализныця вводит новые маршруты. Фото: Украинская правда

Укрзализныця в графике на 2022 год предусмотрела 19 новых поездов, еще 49 поездов ускоренно.

График начнет действовать с 12 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба компании.

"В частности, среди новых маршрутов: поезд №6/5 Мариуполь - Ворохта (Рахов). Он станет самым длинным в стране и будет преодолевать на своем маршруте в одну сторону 1756 км. Таким образом жители Мариуполя, Запорожья и Днепра получат прямое железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой, Ясиней и Раховом. Более того, указанный поезд будет ехать во Львов 21 час вместо 28 часов, как было в предыдущем расписании", - говорится в сообщении.

В новом графике движения было оптимизировано 58% поездов, которые курсировали до этого.

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Укрзализныця продает билеты уже на 14 международных маршрутов. Среди приоритетных направлений - Польша.