"Укрзализныця" впервые заговорила о рекордных доходах

Укрзализныця Глава УЗ Евгений Кравцов сообщил о прибыли

Укрзализныця рассчитывает получить прибыль на уровне 2,5-3 млрд гривен.

"Укрзализныци удалось из убытков более чем 5 млрд грн выйти на рекордную доходность. Предварительно за прошлый год мы выходим на прибыль 2,5-3 млрд грн", - заявил глава УЗ Евгений Кравцов в интервью BBС News Украина.

В то же время глава УЗ напомнил, что пассажирские перевозки являются убыточными и нуждаются в докапитализации.

"Пассажирские перевозки приносили $ 200-500 млн убытка в год. Компания "съедала" свою амортизацию, не возобновляла подвижной состав, износ которого сейчас составляет около 80%. Да, сейчас работаем стабильно, но для повышения качества нам нужны большие капитальные затраты", - добавил руководитель УЗ.

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Речь идет о пригородных поездах, на обновление парка которых, по мнению Кравцова, может потребоваться несколько десятков миллиардов гривен.

В 2019 году на 14,9% увеличилось перевозки пассажиров по железной дороге в страны Европейского Союза. Поездами № 715/716 и № 705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль, в прошлом году туда и обратно перевезли более 482 тыс. пассажиров.