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среда, 21 апреля 2021 23:00

Укрзализныця восстанавливает соединение с Черновицкой областью

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Укрзализныця восстанавливает соединение с Черновицкой областью
В Черновицкую область снова будут курсировать поезда. Фото: УП

Укрзализныця с 22 апреля возобновляет сообщение с Черновицкой областью, которая выходит из "красной" зоны.

Билеты на поезда можно приобрести уже сейчас. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця с 00:01 22 апреля 2021 оперативно восстанавливает полноценное курсирования поездов дальнего следования в Черновицкой области. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

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Речь идет о таких поезда: №7/8 Киев-Черновцы-Киев; №117/118 Киев-Черновцы-Киев; №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса; №357/358 Киев-Рахов-Киев.

С 22 апреля Черновицкая область переходит в желтый уровень эпидбезопасности. Такое решение было принято на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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