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Укрзализныця увеличила количество поездов в Буковель и организует трансфер

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Укрзализныця увеличила количество поездов в Буковель и организует трансфер
С 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля. Фото: uz.gov.ua

Укрзализныця увеличивает количество поездов в горнолыжный курорт "Буковель" и инициирует процедуру переименования станции Татаров.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Укрзализныця начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель. Реновация связана с тем, что станция является географически ближайшей. 15 км или от 20 мин. в пути к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноимённому лыжному курорту", - говорится в сообщении.

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Согласно новому графику движения через станцию ​​будет курсировать семь поездов:

- №95/96 Киев - Рахов;
- №55/56 Киев - Рахов;
- №25/26 Одесса - Рахов;
- №15/16 Харьков - Рахов;
- №5/6 Мариуполь - Рахов;
- №125/126 Николаев - Рахов;
- №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).

"Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн", - добавили в сообщении.

До Буковеля планируют проложить отдельную железную ветку протяженностью 20 км. Финансирование проекта должно взять на себя курорт. Одним из вариантов строительства ветки до Буковеля является продолжение железной дороги от станции Татаров непосредственно к курорту.

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12
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