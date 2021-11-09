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вторник, 09 ноября 2021 13:56

Пассажирскими перевозками Укрзализныци будет заведовать немецкая компания Deutsche Bahn

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Пассажирскими перевозками Укрзализныци будет заведовать немецкая компания Deutsche Bahn
Deutsche Bahn будет управлять пассажироперевозками Укрзализныци. Фото: Укрзализныця

С 2022 года Укрзализныця передаст в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пассажирские перевозки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Большое строительство: новая железная дорога" 9 ноября.

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года. Напомню, что Deutsche Bahn имеет такой опыт в Казахстане, и он достаточно успешен", - сказал Кубраков.

Министр уточнил, что УЗ и Deutsche Bahn сейчас на этапе первой фазы совместного сотрудничества – предоставление консультационных услуг.

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Укрзализныця и упомянутая немецкая компания подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве. Договор был заключен 5 февраля прошлого года.

Специалисты Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting начали работу над проектом усовершенствования пассажирских перевозок в Украине. Ожидается, что немцы предоставят проект отчета с рекомендациями до конца 2021-го.

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