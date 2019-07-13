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суббота, 13 июля 2019 18:47

Укрзализныця пустит поезда еще в две страны ЕС

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Укрзализныця пустит поезда еще в две страны ЕС
Сейчас из Украины в ЕС курсирует 21 поезд. Фото: sidetriptours.com

Укрзализныця планирует запустить пассажирские поезда в столицы Чехии и Германии.

"Сейчас у нас есть 21 поезд в направлении ЕС, впереди - удобные маршруты в Прагу и Берлин", - пишет в Facebook руководитель ведомства Евгений Кравцов.

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Надежда на популярность этих маршрутов подкрепляется тем, что 29 июня Укрзализныця перевезла миллионного пассажира поезда "Киев-Пшемысль".

"Треть пассажиров этого поезда - иностранцы, которые едут путешествовать по Украине. Страна невероятная, ее следует видеть", - добавил Кравцов.

Укрзализныця купила новые вагоны на маршрут Киев-Вена-Киев. В них стоит душ, умывальник, а также пеленальный стол для младенцев.

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Дата
13
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