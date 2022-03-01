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вторник, 01 марта 2022 06:31

Укрзализныця продолжает работу: измененный график движения поездов

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Укрзализныця возвращается к системному формированию графика движения на сутки.

Несмотря на военное положение в Украине и на ограничение комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения, сообщает пресс-служба перевозчика.

"График может меняться в зависимости от оперативной ситуации. Укрзализныця также будет добавлять эвакуационные рейсы по необходимости", - говорится в сообщении.

1 марта запланированы такие рейсы по станции Киев:

№ 705 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 09:00

№ 715 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 10:00

№ 722 Киев ПАС - Харьков-ПАС 10:00 (ст. Дарница 10:22)

№ 738 КИЕВ ПАС - ЗАПОРОЖЬЕ 11:50

№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 12:06

№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВОВ 13:34

№ 749 КИЕВ ПАС - ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:07

№ 769 КИЕВ ПАС - КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25

№ 055 КИЕВ ПАС - РАХОВ 15:02

№ 013 КИЕВ ПАС - СОЛОТВИНО 17:12

№ 740 КИЕВ ПАС - КР.РОГ ГОЛ 17:22

№ 790 КИЕВ ПАС - КРОПИВНИЦКИЙ 17:42

№ 792 КИЕВ ПАС - КРЕМЕНЧУГ 17:42

№ 081 КИЕВ ПАС - УЖГОРОД 18:30

№ 067 КИЕВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18:48

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Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание движения поездов по станции Харьков в сутки 1 марта будет выглядеть следующим образом:

№ 138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ - ЛИМАН 08:20

№ 046 КРАМАТОРСК - УЖГОРОД 12:36

№ 723 ХАРЬКОВ ПАС - КИЕВ ПАС 15:00

№ 114, 142 ЛЬВОВ - ЛИМАН 14:39

№ 015 ХАРЬКОВ ПАС - РАХОВ 15:09

№ 795 ХАРЬКОВ-ПАС - ДНЕПР-ГОЛ 19:27

№ 021 ХАРЬКОВ - ТРУСКАВЕЦ 20:15

№ 138 ЛИМАН - ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:26

№ 007 ХАРЬКОВ-ПАС - ОДЕССА ГОЛ. 21:43

№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 22:40

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешов-Замость перенесено на 2 марта: таким образом, в среду отправится два рейса в 08:00 и в 17:00. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм.

1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Он будет делать остановки по территории Словакии и Чехии. Ориентировочное отправление в 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Приоритет предоставляется женщинам и детям проезд бесплатный.

Автор: t.me/UkrzalInfo
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Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивают эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда. График может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того Укрзализныця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости. По состоянию на 28 февраля эвакуационными рейсами Укрзализныци перевезено более полумиллиона украинцев.

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