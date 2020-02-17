Укрзализныця призналась, что игнорировала судебный запрет и рассказала, ради кого

УЗ официально призналась, что грубо нарушила судебный запрет. Фото: 5 канал

Укрзализныця грубо нарушила судебный запрет на проведение конкурса" по избранию поставщика услуг питания". Чиновники инкогнито приводили на техническую станцию "Дарница" избранных учасников конкурсного отбора в то время, когда категорически не имели права этого делать. Укрзализныця признались в нарушении, отвечая на запросы СМИ, пишет УНН.

Так, в Укрзализныце сообщили, что у участников конкурсного отбора возникали различные вопросы технического характера, и с целью "создания прозрачности", к поездам "Интерсити" пустили представителей отдельных компаний-участниц.

"С целью создания оптимальных условий прозрачности и доступности для осмотра мест и территории, где должны предоставляться услуги для участников конкурса: ООО "Санфинити" и ООО "Фудендбеверидж" проводились соответствующие встречи на территории ТПС "Дарница" и в скоростных поездах", - говорится в пояснениях Укрзализныци.

При этом, железнодорожники так и не объяснили, почему представителя компании "Сафинити" Тараса Новосада на станцию запустили под видом якобы сотрудника УЖСК, о чем свидетельствует отметка в журнале посетителей.

Фото: УНН



Как и не сообщили, какие отношения связывают представителя конкурсанта Новосада и заместителя председателя конкурсной комиссии УЖСК Вячеслава Горбатко, учитывая общий обед последних в столовой железнодорожников.

В "УЗ" также рассказали, что планируют обжаловать решение Волынского окружного суда, которым проведение конкурса по выбору поставщика питания, было заблокировано.

"Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" подала в Восьмой апелляционный суд (г. Львов) апелляционные жалобы на определение об открытии производства по делу и на постановление Волынского окружного административного суда об обеспечении иска ООО "ВОГ КАФЕ" о запрете совершать действия филиалом по проведению конкурса. Судебное заседание запланировано на 13 февраля 2020 года", - говорится в ответе на запрос.

Но, поскольку посещение Новосадом ТПС "Дарница" проходило 21 декабря 2019 года, а решение суда о запрете проводить конкурс датировано 27 ноября 2019 года, то получается, что администрация УЗ принимала меры по проведению конкурса, грубо нарушая требования действующего судебного решения.

Почему так произошло и кто должен нести за это ответственность, железнодорожники не поясняют, оставив без ответа и вопрос о том, будет ли допущен Горбатко после сопровождения "тайного" конкурсанта к вагонам, к работе в новообразованной рабочей группе по проведению конкурса.

Напомним, скандал вокруг отбора поставщика питания для пассажиров "Интерсити" разгорелся еще в конце прошлого года. Соответствующий конкурс был оглашен на сайте УЗ и объединял в себе сразу три лота: "питание", "обеспечение пассажиров медиаконтентом" и "обеспечение доставки почтовых отправлений". Ситуация объединения в один лот полярных по своей сути услуг сразу вызвала массу вопросов. Однако, позже оказалось, что компания ООО "Санфинити" (принадлежит Сергею Корецкому, - ред.) еще до официального старта конкурсного отбора заключила договор на поставку медиаконтента с одним из крупнейших провайдеров в Украине. Такое стечение обстоятельств позволило сделать выводы о том, что участник заведомо знал условия будущего конкурса. Кроме того, именно "Санфинити" предвидя технические требования конкурсной документации резко увеличено свой уставной фонд с 4 тыс. грн до 2 млн. грн, а позже представитель снова таки именно "Санфинити" инкогнито проникал на станцию "Дарница". Сейчас конкурс все еще продолжается. Члены конкурсной комиссии не заменены, несмотря на то, что против некоторых из них в ГБР уже открыли уголовное производство.