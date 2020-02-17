Укрзализныця призналась, что игнорировала судебный запрет и рассказала, ради кого

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3 Просмотров: 4896
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2385
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 882
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1368
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2241
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2430
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5283
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4347
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 954
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 9018
Фото
Все фото
4
6
23
6
5
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
Видео
Все видео
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера
"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 882
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 954
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2520
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1863
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 657
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 18:20

Укрзализныця призналась, что игнорировала судебный запрет и рассказала, ради кого

  Комментировать

  УЗ официально призналась, что грубо нарушила судебный запрет. Фото: 5 канал
УЗ официально призналась, что грубо нарушила судебный запрет. Фото: 5 канал

Укрзализныця грубо нарушила судебный запрет на проведение конкурса" по избранию поставщика услуг питания". Чиновники инкогнито приводили на техническую станцию "Дарница" избранных учасников конкурсного отбора в то время, когда категорически не имели права этого делать. Укрзализныця признались в нарушении, отвечая на запросы СМИ, пишет УНН.

Так, в Укрзализныце сообщили, что у участников конкурсного отбора возникали различные вопросы технического характера, и с целью "создания прозрачности", к поездам "Интерсити" пустили представителей отдельных компаний-участниц.

"С целью создания оптимальных условий прозрачности и доступности для осмотра мест и территории, где должны предоставляться услуги для участников конкурса: ООО "Санфинити" и ООО "Фудендбеверидж" проводились соответствующие встречи на территории ТПС "Дарница" и в скоростных поездах", - говорится в пояснениях Укрзализныци.

При этом, железнодорожники так и не объяснили, почему представителя компании "Сафинити" Тараса Новосада на станцию запустили под видом якобы сотрудника УЖСК, о чем свидетельствует отметка в журнале посетителей.

  Фото: УНН
Фото: УНН


Как и не сообщили, какие отношения связывают представителя конкурсанта Новосада и заместителя председателя конкурсной комиссии УЖСК Вячеслава Горбатко, учитывая общий обед последних в столовой железнодорожников.

В "УЗ" также рассказали, что планируют обжаловать решение Волынского окружного суда, которым проведение конкурса по выбору поставщика питания, было заблокировано.

"Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" подала в Восьмой апелляционный суд (г. Львов) апелляционные жалобы на определение об открытии производства по делу и на постановление Волынского окружного административного суда об обеспечении иска ООО "ВОГ КАФЕ" о запрете совершать действия филиалом по проведению конкурса. Судебное заседание запланировано на 13 февраля 2020 года", - говорится в ответе на запрос.

Но, поскольку посещение Новосадом ТПС "Дарница" проходило 21 декабря 2019 года, а решение суда о запрете проводить конкурс датировано 27 ноября 2019 года, то получается, что администрация УЗ принимала меры по проведению конкурса, грубо нарушая требования действующего судебного решения.

Почему так произошло и кто должен нести за это ответственность, железнодорожники не поясняют, оставив без ответа и вопрос о том, будет ли допущен Горбатко после сопровождения "тайного" конкурсанта к вагонам, к работе в новообразованной рабочей группе по проведению конкурса.

Напомним, скандал вокруг отбора поставщика питания для пассажиров "Интерсити" разгорелся еще в конце прошлого года.

Соответствующий конкурс был оглашен на сайте УЗ и объединял в себе сразу три лота: "питание", "обеспечение пассажиров медиаконтентом" и "обеспечение доставки почтовых отправлений".

Ситуация объединения в один лот полярных по своей сути услуг сразу вызвала массу вопросов. Однако, позже оказалось, что компания ООО "Санфинити" (принадлежит Сергею Корецкому, - ред.) еще до официального старта конкурсного отбора заключила договор на поставку медиаконтента с одним из крупнейших провайдеров в Украине.

Такое стечение обстоятельств позволило сделать выводы о том, что участник заведомо знал условия будущего конкурса.

Кроме того, именно "Санфинити" предвидя технические требования конкурсной документации резко увеличено свой уставной фонд с 4 тыс. грн до 2 млн. грн, а позже представитель снова таки именно "Санфинити" инкогнито проникал на станцию "Дарница".

Сейчас конкурс все еще продолжается. Члены конкурсной комиссии не заменены, несмотря на то, что против некоторых из них в ГБР уже открыли уголовное производство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укрзализныця призналась, что игнорировала судебный запрет и рассказала, ради кого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинский самолет сбили над Тегераном: 40 дней после трагедии

Провалилась громкая премьера

Расстреляли украинского полковника

Правительство обратилось за военной помощью

Создали самого популярного в мире "жука"

Погиб украинский командир

На вершине Эвереста нашли телефон проститутки

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 335270
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 46750
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 30718
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 23707
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев 1 Просмотров: 16704
Общество
Боевики ударили по украинским позициям с запрещенной артиллерии
Боевики ударили по украинским позициям с запрещенной артиллерии Просмотров: 99
Рассказали, как будут охранять эвакуированных из Уханя украинцев
Рассказали, как будут охранять эвакуированных из Уханя украинцев Просмотров: 180
В Киеве заработает е-билет на все виды транспорта: назвали дату
В Киеве заработает е-билет на все виды транспорта: назвали дату Просмотров: 189
Авиакатастрофа МАУ в Иране: Украина потребует компенсации для 5 стран
Авиакатастрофа МАУ в Иране: Украина потребует компенсации для 5 стран Просмотров: 126
Эвакуация из Уханя: украинцев с симптомами ОРВИ не пустят в самолет
Эвакуация из Уханя: украинцев с симптомами ОРВИ не пустят в самолет Просмотров: 540
Больше всего комментируют
6
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
4
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
3
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
2
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Голосов: 48906
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua