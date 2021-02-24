Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на Прикарпатье

Пассажиры, которые приобрели билеты раньше, смогут безопасно добраться до мест назначения. Фото: uz.gov.ua

С 26 февраля Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.

Это происходит в связи с карантинными ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Продажа билетов восстановят сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

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"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, прорабатывается механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - говорится в сообщении.

В то же время пассажиры, которые через карантинные обстоятельства будут вынуждены изменить свои планы, смогут вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

Укрзализныця назначила 8 дополнительных поездов во время удлиненных выходных по случаю 8 марта. 5 из этих поездов поедут в направлении Карпат.