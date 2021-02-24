Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на Прикарпатье

С 26 февраля Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.
Это происходит в связи с карантинными ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Продажа билетов восстановят сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появятся новые скоростные поезда
"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, прорабатывается механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - говорится в сообщении.
В то же время пассажиры, которые через карантинные обстоятельства будут вынуждены изменить свои планы, смогут вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.
Укрзализныця назначила 8 дополнительных поездов во время удлиненных выходных по случаю 8 марта. 5 из этих поездов поедут в направлении Карпат.
Комментарии