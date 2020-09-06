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воскресенье, 06 сентября 2020 12:08

Укрзализныця придумала способ улучшения работы

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Укрзализныця придумала способ улучшения работы
На Укрзализныце создадут интерактивную карту движения. Фото: slovoidilo.ua

"Укрзализныця" планирует автоматизировать процессы движения поездов благодаря интерактивной карте движения.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак на Telegram-канале.

"Мы можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью освобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - отметил Жмак.

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После воплощения этих решений "Укрзализныця" сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть нехватка тяги. Это позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании.

Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов.

Так, на первом этапе проекта, около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов.

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Дата
06
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