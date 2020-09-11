Укрзализныця прекращает продажу билетов с некоторых станций: перечень

С 00:01 14 сентября закрыли продажу билетов на шести железнодорожных станциях. Фото: unsplash.com

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Укрзализныця прекращает продажу билетов на некоторых станциях.

С 00:01 14 сентября закрыли продажу билетов на 6 железнодорожных станциях, говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

На станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 нельзя будет сесть на поезда:

- № 81/82 Киев - Ужгород;

- № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы

- № 122/121 Николаев - Ровно;

- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

- № 108/107 Одесса - Ужгород;

- № 110/109 Львов -Херсон;

- № 779/780 Сумы - Киев, Винница;

- № 786/785 Киев - Шостка;

- № 774/773 Киев - Шостка;

- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;

- № 98/97 Ковель - Киев;

- № 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

- № 601/602 Львов - Тячев;

- № 117/118 Киев - Черновцы.

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До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Укрзализныця планирует автоматизировать процессы движения поездов благодаря интерактивной карте. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании.