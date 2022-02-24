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четверг, 24 февраля 2022 23:25

"Укрзализныця" отменила ряд рейсов из Киева

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&quot;Укрзализныця&quot; отменила ряд рейсов из Киева
Поезда из Киева ограничили движение. Фото: Укринформ

"Укрзалізниця" отменила ряд рейсов из Киева в связи с опасной ситуацией.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Для обеспечения безопасности пассажиров ограничено движение поезда №786/785 Киев – Шостка до станции Нежин с 25 февраля.

Также отменяются до следующих указаний следующие поезда:

№778/777 сообщением Киев – Шостка с 25 февраля в обоих направлениях;

№784/783 сообщением Киев – Шостка отменяется отправлением из Киева с 25 февраля, из Шостки – с 26 февраля;

№780/777 Киев – Сумы отменяется с 25 февраля в обоих направлениях.

Когда возобновят движение – неизвестно.

Президент России Владимир Путин около 4 утра 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска.

Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение.

После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.

Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.

Украина закрыла небо для полетов.

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