"Укрзализныця" отменила ряд рейсов из Киева

Поезда из Киева ограничили движение. Фото: Укринформ

"Укрзалізниця" отменила ряд рейсов из Киева в связи с опасной ситуацией.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль готовит новую волну атак с десантом - Резников

Для обеспечения безопасности пассажиров ограничено движение поезда №786/785 Киев – Шостка до станции Нежин с 25 февраля.

Также отменяются до следующих указаний следующие поезда:

№778/777 сообщением Киев – Шостка с 25 февраля в обоих направлениях;

№784/783 сообщением Киев – Шостка отменяется отправлением из Киева с 25 февраля, из Шостки – с 26 февраля;

№780/777 Киев – Сумы отменяется с 25 февраля в обоих направлениях.

Когда возобновят движение – неизвестно.

Президент России Владимир Путин около 4 утра 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов. Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира. Украина закрыла небо для полетов.