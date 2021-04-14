"Укрзализныця" обновила расписание движения поездов

Расписание движения поездов обновили. Фото: Укринформ

"Укрзализныця" в марте-апреле скорректировала расписание движения ряда поездов дальнего следования.

А также запланировала дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их запуск будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, сообщила пресс-служба компании.

В частности, "Укрзализныця" добавила в расписание поезда:

№77/78 Харьков — Мариуполь;

№119/120 Львов — Запорожье;

№719/720 Харьков — Киев;

увеличила периодичность курсирования поезда №19/20 Попасная — Киев (по четным дням недели).

В то же время, в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, принято решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля — № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля — 2%);

с 13 апреля — № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов с 10 населенностью с 11 по 25 апреля — менее 1%);

с 14 апреля — № 243/244 Киев-Рахов (11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля — 7%).

По причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов: №773/774 Киев — Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) и №781/782 Киев — Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю ).

Напомним, с 11 апреля "Укрзализныця" возобновила полноценное курсирования поездов дальнего следования в Закарпатье и в Ивано-Франковскую область в связи с возвращением этих регионов с 10 апреля в "желтую" карантинную зону.