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четверг, 10 марта 2022 06:29

Спецтема: Война России против Украины

Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 10 марта

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Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 10 марта
Запланированы эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Винницы и международные рейсы для эвакуации с Украины. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 10 марта.

Проезд у них бесплатный, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Едем уверенно и стабильно, поэтому в течение двух недель около 2 млн человек уже чувствуют себя в безопасности вдали от зоны боевых действий. Но работы еще много", - говорится в сообщении.

Эвакуационные поезда из Киева:

07:00 - №722 Дарница - Харьков;

07:00 - №732 Дарница - Днепр;

08:00 - №705 Дарница - Львов;

12:06 - №45 Ужгород - Лиман;

13:34 - №114/142 Лиман - Львов;

14:07 - №749 Киев - Ивано-Франковск;

14:25 - №769 Киев - Каменец-Подольский;

15:02 - №55 Киев - Рахов;

17:00 - №743 Киев - Львов;

17:12 - №13 Киев - Солотвино;

17:42 - №792 Киев - Кременчуг;

17:42 - №790 Киев - Кропивницкий;

18:30 - №81 Киев - Ужгород;

19:06 - №44 Киев - Ивано-Франковск;

19:48 - №95 Киев - Рахов;

20:05 - №29 Киев - Ужгород;

20:12 - №49 Киев - Трускавец;

20:21 - №59 Киев - Чоп;

20:21 - №57 Киев - Ворохта;

21:07 - №38 Киев - Запорожье;

21:15 - №105 Киев - Одесса;

21:22 - №97 Киев - Ковель;

21:50 - №15 Харьков - Рахов;

22:03 - №149 Полтава - Черновцы;

22:22 - №7 Киев - Черновцы;

22:37 - №91 Киев - Львов;

22:47 - №46 Лиман - Ужгород;

23:46 - №771 Киев - Хмельницкий.

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Эвакуационные рейсы по станции Харьков:

07: 15 - ИС+ Харьков-Львов;

08: 00-ИС+ Харьков-Львов;

12: 36 - №46 Лиман-Ужгород;

14: 00-ИС+ Харьков-Львов;

14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман;

15:09 - №15 Харьков - Рахов;

17: 00 - №723 Харьков-Львов;

19: 27 - №795 Харьков-Днепр;

21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск;

21: 43 - №7 Харьков-Одесса;

22: 40 - №45 Ужгород-Лиман.

Эвакуационные рейсы по станции Днепр:

08: 16 - №738 Запорожье-Киев;

14: 00 - №732 Днепр-Львов;

14: 26 - №41 Днепр-Трускавец;

16: 39 - №6 Запорожье-Рахов.

Эвакуационные рейсы по станции Запорожье:

11: 07 - №006 Рахов-Запорожье;

12: 20 - №120 Запорожье-Львов;

14: 45 - №005 Запорожье-Рахов.

Эвакуационные рейсы по станции Винница:

06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев;

16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев;

17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский;

18: 07 - №055 Киев-Рахов;

20: 50 - №716 Львов-Киев;

21: 45 - №081 Киев-Ужгород;

22: 32 - №042 Трускавец-Днепр;

23: 17 - №049 Киев-Трускавец;

23: 26 - №057 Киев-Ворохта;

23: 26 - №059 Киев-Чоп.

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока. В то же время уже сейчас анонсировали поезд 261/262 Краматорск-Львов в 09: 00, а также:

№ 229/230 Киев - Ужгород, 21 вагон, 09:40

№ 203/204 Днепр-Чоп, 18 вагонов, 11: 00

№ 215/216 Днепр - Чоп, 15 вагонов, 19:00

№ 219/220 Кривой Рог - Чоп, 15 вагонов, 12: 00

№ 221/222 Кривой Рог - Львов, 12 вагонов, 15:00

№ 238/237 Одесса - Ужгород, 19 вагонов, 22: 32

Международные эвакуационные рейсы на Польшу:

№35/36 (Одесса) Львов - Пшемысль в 07:10

№ 907/908 Днепр - Хелм в 08:00

№ 7607/7608 Львов - Пшемысль в 08:52

№ 916/915 Кривой Рог - Хелм в 10:30

№ 902/901 Запорожье - Хелм в 11:00

№ 7609/7610 Львов - Пшемысль в 12:12

№ 7616/7617 Львов - Хелм в 14:00

№ 7611/7612 Львов - Пшемысль в 15:40

№ 67/68 Киев - Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм)

№ 7601/7602 Львов - Пшемысль в 19:55

№ 7618/7619 Львов - Хелм в 20:30

Венгрию:

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня каждый час будут курсировать девять пар поездов.

Словакию:

Поезд Чоп-Чиерна-над-Тисоу-Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать к конечной остановке в 13: 49.

Румынию:

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса - Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется в Измаила с пересадкой на катер до Тульчи. Прибытие в Румынию в 10: 30, рейс полностью бесплатный.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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