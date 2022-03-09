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среда, 09 марта 2022 09:12

Спецтема: Война России против Украины

Словакия запустила поезда для эвакуации украинских беженцев

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Словакия запустила поезда для эвакуации украинских беженцев
Со станции Чоп до станции Захонь в Венгрии в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов. Фото: t.me/UkrzalInfo

С сегодняшнего дня в Словакию будут курсировать поезда для подвоза украинцев, спасающихся от войны с РФ.

Поезда будут курсировать ежедневно, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Словакия назначает дополнительные поезда для вывоза беженцев из Украины. Они начнут курсировать с 9 марта", - говорится в сообщении.

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Со станции Чиерна-над-Тисой (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40. Обратно будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49. Также ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисой - Кошице.

В то же время со станции Чоп до станции Захонь в Венгрии в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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