Укрзализныця назначила дополнительный экспресс до моря

Укрзализныця будет ездить к морю. Фото: Главком

Укрзализныця из-за большой популярности маршрутов к морю запускает дополнительный поезд "Интерсити" №729/730 Харьков - Геническ.

Из Харькова поезд будет отправляться в 6:29 и прибывать в Геническ в 13:26. Назад из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34, сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.

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Укрзализныця возобновила курсирование поезда "Интерсити" между Киевом и Тернополем. Из Киева поезд отправляться ежедневно в 16:41 и прибывает в Тернополь в 22:47. Назад он выезжает в 04:00 и возвращается в столицу в 10:03.