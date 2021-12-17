Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

К праздникам увеличили периодичность поездов. Фото: uz.gov.ua

Укрзализныця 17 декабря назначила шесть дополнительных поездов к новогодним и рождественским праздникам.

Это связано с повышенным спросом у пассажиров, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Дополнительные поезда будут курсировать из Киева в Херсон, Одессу, Ужгород, Харьков, Львов и обратно", - говорится в сообщении.

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Список дополнительных поездов:

- №266/265 Киев-Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

- № 222/221 Херсон-Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

- № 123/124 Киев - Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января;

- № 239/240 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день;

- № 170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря. В обратном направлении – 31 декабря;

- № 173/192 Киев – Львов отправится из Киева и Львова 31 декабря.

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Во Львов, Ужгород и Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок.