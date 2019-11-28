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четверг, 28 ноября 2019 12:14

Укрзализныця может остаться без руководителя

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Укрзализныця может остаться без руководителя
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже сделал выводы о работе Кравцова. Фото: eimg.pravda.com

Вскоре Министерство инфраструктуры Украины собирается решать вопрос о будущей работе в должности руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет "Інтерфакс-Україна".

По его словам, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже сделал выводы о работе Кравцова.

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"По Укрзализныци премьер-министр уже дал оценку, что есть еще много замечаний к тому, что происходит внутри и к руководству. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решено дальнейшую судьбу Кравцова ", - сообщил Криклий.

Правительство уволило замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Александру Клитину. О внесении представления об увольнении Клитиной заявлял министр Криклий после обнародования ее переписки с пранкером Джокером.

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