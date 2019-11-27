С Мининфраструктуры уволили Клитину

Правительство уволило замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Александру Клитину.

Об этом сообщило министерство.

"Правительством уволено Клитину Александру Петровну с должности заместителя Министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции".

О внесении представления об увольнении Клитиной заявлял министр Криклий после обнародования ее переписки с пранкером Джокером.

В нем она говорит, что министр якобы"отодвинул ее от Укрзализныци ", так как" они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы и так далее".

Исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Антон Поляков также обнародовал аудиозапись, на которой якобы депутаты обсуждают получения должности Клитиной "через постель". Сама чиновница это отрицала.

Клитина до своего назначения занимала должность руководительницы Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Оеляном, но и с его предшественником - Андреем Пивоварским, являясь его советницей.