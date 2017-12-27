Укрзализныця модернизировала 13 пригородных поездов

В 2017 году "Укрзализныця" отремонтировала и модернизировала 13 пригородных поездов

В 2017 году "Укрзализныця" отремонтировала и модернизировала 13 пригородных поездов.

Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов в Facebook.

"Принимаем последнюю в этом году модернизированную электричку, которая будет курсировать на Львовской железной дороге. Такие электрички уже перевозят пассажиров челночным движением в Киевской области по маршруту Святошино - Клавдиево - Святошин", - отметил Кравцов.

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По его словам, модернизация подвижного состава происходила на собственных мощностях "Укрзализныци" - Киевском электровагоноремонтном заводе. Стоимость модернизации одной электрички, по словам руководителя компании, составляет 46 млн грн, что в 10 раз дешевле покупки нового состава.

Укрзализныця готова выделить 18 млрд грн на приоритетные инвестиционные проекты. Данные средства должны освоить 2018-го - начале 2019 года.