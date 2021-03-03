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среда, 03 марта 2021 14:28

Укрпочта впервые выпустит почтовые марки с обнаженкой
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5 марта впервые в истории Украины выпустят художественные почтовые марки в жанре ню. Тираж первых 2 - 130 тыс. экземпляров. Они будут стоить по 9 грн. К маркам создали также тематические конверты и почтовые карточки стоимостью 18,80 грн.

1-й выпуск серии "Ее величество – женщина" украсят работы Тараса Шевченко "Одалиска", написанная в 1840 году в Санкт-Петербурге, и украинского художника-современника Андрея Чебыкина "Энергия II", написанная в 1991-м, сообщает пресс-служба Укрпочты.

"В Укрпочте верят, что новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из любимейших изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественной эстетики почтовым отправлением", - говорится в сообщении.

Фото: ukrposhta.ua

На конверте к выпуску представлена еще одна работа Шевченко под названием "Вирсавия", написанная в 1860 году. На конверте к марке Чебыкина представлена его иллюстрация к сборнику "опавшие листья" писателя Ивана Франко.

В Укрпочте также сделают коллаборации с украинским брендом Oliz, который выпустит новую коллекцию женских шелковых платков. Часть денег с ее продажи направят на развитие Национального музея Тараса Шевченко.

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В прошлом году в Украине состоялась презентация 1-й почтовой марки с дополненной реальностью с изображением казаков. Номинальная стоимость каждой - V - эквивалент 9 грн.

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Дата
03
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