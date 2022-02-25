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пятница, 25 февраля 2022 14:31

Укрпочта возобновила работу - какие услуги доступны

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Укрпочта возобновила работу - какие услуги доступны
Укрпочта приняла решение возобновить работу части отделений 25 февраля там, где можно это сделать безопасно и для клиентов и работников. Фото: УНИАН

Предприятие почтовой связи Укрпочта 25 февраля возобновила работу части отделений. Они будут сосредоточены на обслуживании наиболее уязвимых слоев населения пенсионными выплатами и товарами бытового потребления. Также можно получить свои посылки.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Facebook

По привычному графику работают большинство отделений в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

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Частично работают отделения в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях.

Не будут работать до стабилизации ситуации отделения в Киевской, Луганской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Укрпочта прекратила работу из-за введения военного положения в Украине 24 февраля.

В то же время "Новая почта" работает. Совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк заявил, что отделения компании продолжат работать "там, где это возможно и безопасно для людей".

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