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четверг, 11 июля 2019 11:09

Укрпочта снова угрожает прекратить доставку пенсий

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Укрпочта снова угрожает прекратить доставку пенсий
Укрпочта угрожает не доставлять пенсии. Фото: 1news.com.ua

Пенсионерам, которые не имеют банковского счета, Укрпочта прекратит доставку пенсий.

Доставлять их будут, если правительство примет решение о повышении тарифа на доставку пенсий до экономически обоснованного уровня - об этом в открытом письме к премьер-минстру заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

В Укрпочте убеждены, что действующий тариф на доставку пенсий - убыточный. Поэтому, если к 1 сентября 2019 года правительство не установит новый тариф, то государственная компания прекратит доставку пенсий.

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"Я заранее предупреждаю Вас, министерство социальной политики и Пенсионный Фонд Украины о том, что с 1 января 2020 года Укрпочта не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу", - говорится в письме главы Укрпочты.

В компании предлагают правительству утвердить повышенный тариф на доставку пенсий или вынести доставку пенсий на открытый тендер среди частных почтовых операторов.
"Это должно быть на рыночных условиях, определенных в открытом тендере, а не с регулируемим тарифом или выписанним под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса", - заявил Смелянский.

Он также добавил, что повышение тарифа Укрпочты является важным условием привлечения компанией иностранных инвестиций.

Суд признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ОАО" Укрпочта "на период до 2021 года" в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 жителей

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