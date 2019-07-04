Суд отменил реформу "Укрпочты"

"Укрпочта". Фото: УНН

В Киевском окружном суде завершили рассмотрение дела по иску ОО "Общественное движение Сергея Коровченко" Обновление "в Министерство инфраструктуры Украины, третье лицо АО" Укрпочта ".

Суд признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ОАО" Укрпочта "на период до 2021 года" в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 жителей, - сообщает УНН.

Ответчик обязан возобновить работу стационарных отделений почтовой связи "Укрпочты", которые были заменены передвижными отделениями почтовой связи.

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Киевский трамвайный маршрут №2, который запустили на время реконструкции Борщаговского путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, с 1 июля стал платным.