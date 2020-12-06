Укрпочта предупредила о новой схеме мошенничества

Мошенники совершают кражу из e-mail рассылку от имени компании. Фото: Pixabay

Укрпочта предупреждает о новой схеме кражи денег. Мошенники совершают кражу из e-mail рассылку от имени компании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.



"Уважаемые клиенты! Некоторые из Вас получили на email рассылку якобы от Укрпочты письмо с требованием заплатить 2.15 пошлины на международную посылку. Это мошенничество! И не с целью собрать 2.15, а с целью собрать номера кредитных карточек для дальнейших списаний", - написал он.



Смелянский предупредил, что Укрпочта не посылала электронные письма, более того, не сохраняет в базе электронные адреса клиентов.



"Ни в коем случае не нажимайте на ссылку и не давайте номер Вашей карточки. Мы делаем все возможное, чтобы установить источник (это уж точно не Укрпочта), чтобы предотвратить потери клиентов", - заверил он.

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