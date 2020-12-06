Укрпочта предупредила о новой схеме мошенничества

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2340
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1323
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1350
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1665
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 261
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 927
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5319
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
6
4
1
7
6
Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению
Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению
Открыли мемориал космонавту Каденюку в Киеве
Открыли мемориал космонавту Каденюку в Киеве
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Видео
Все видео
Провели Всеукраинскую перепись населения
Провели Всеукраинскую перепись населения
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2340
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
3 Просмотров: 1233
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 927
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 315
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 495
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 423
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
воскресенье, 06 декабря 2020 02:28

Укрпочта предупредила о новой схеме мошенничества

  Комментировать
Укрпочта предупредила о новой схеме мошенничества
Мошенники совершают кражу из e-mail рассылку от имени компании. Фото: Pixabay

Укрпочта предупреждает о новой схеме кражи денег. Мошенники совершают кражу из e-mail рассылку от имени компании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.

"Уважаемые клиенты! Некоторые из Вас получили на email рассылку якобы от Укрпочты письмо с требованием заплатить 2.15 пошлины на международную посылку. Это мошенничество! И не с целью собрать 2.15, а с целью собрать номера кредитных карточек для дальнейших списаний", - написал он.

Смелянский предупредил, что Укрпочта не посылала электронные письма, более того, не сохраняет в базе электронные адреса клиентов.

"Ни в коем случае не нажимайте на ссылку и не давайте номер Вашей карточки. Мы делаем все возможное, чтобы установить источник (это уж точно не Укрпочта), чтобы предотвратить потери клиентов", - заверил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Афера с соцвыплатами: как заключенные обманули государство на $1 млрд

В Киеве полицейские разоблачили мужчину, который выманивал у женщин деньги. Общая сумма убытков составляет 1,3 миллиона гривен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укрпочта предупредила о новой схеме мошенничества». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 2 Просмотров: 11196
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 10692
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату Просмотров: 6192
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
4
 Просмотров: 6138
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
3
 Просмотров: 5517
Общество
В Украине зафиксировали серию землетрясений
В Украине зафиксировали серию землетрясений Просмотров: 135
В Украине вакцинировать от Covid-19 планируют 50% населения
В Украине вакцинировать от Covid-19 планируют 50% населения Просмотров: 207
Журнал Time назвал худший год в истории
Журнал Time назвал худший год в истории 1 Просмотров: 315
Где откроют первую мобильную больницу для пациентов с Covid-19
Где откроют первую мобильную больницу для пациентов с Covid-19 Просмотров: 369
Могут ли витамины спасти от коронавируса
Могут ли витамины спасти от коронавируса Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
9
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
3
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
3
Объяснили, чем грозят низкие тарифы на электроэнергию
2
СБУ задержала агитаторов, призывавших к свержению власти
2
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Голосов: 54180
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть