Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге

Укрпочта приняла решение об увольнении сотрудницы. Фото: "УНИАН"

В Кривом Роге уволили скандальную заместительницу отделения Укрпочты, которая отказалась надевать маску и обслуживать клиентов на украинском языке.

Подобное поведение работницы в компании назвали "недопустимым", сообщает ТСН.

"Сотрудник пренебрегла правилами обслуживания клиентов, повышала голос и использовала бранные слова. В случае нарушения работниками исполнения языкового закона сотрудник получает предупреждение и с ним проводится разъяснительная работа. О ситуации в Кривом Роге Укрпочта приняла решение об увольнении сотрудницы", - рассказали в пресс-службе Укрпочты.

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16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ей, вся сфера обслуживания в стране должна обязательно перейти на государственный язык. В противном случае будут наказывать штрафом. 19 февраля возник скандал с работницей Укрпочты.