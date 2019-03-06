Укрпочта вляпалась в скандал

Укрпочта за преступной деятельности одной из сотрудниц потеряла более 1 млн грн. Фото - styler.rbc.ua

Укрпочта из-за преступной деятельности одной из сотрудниц потеряла более 1 млн грн.

Инцидент произошел в одном из отделений Закарпатской области. Женщина, которая работает в компании, сдавала в ломбард рабочие компьютеры, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"44-летняя жительница Ужгорода в период с марта по ноябрь 2018 сдала в ломбард областного центра компьютерное оборудование. Всего ей удалось провернуть 36 таких "операций", отчего компания потеряла более миллиона гривен ", - говорится в сообщении.

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В суд направили обвинительное заключение. Теперь женщине грозит наказание ограничение свободы до 5 лет или лишения свободы до 8 лет.

В Луцке в отделении Укрпочты на улице Кривой Вал, 19 разгорелся скандал. Оператор отказал обслужить клиента на украинском языке.