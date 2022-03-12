Укрпочта определила лучший дизайн марки о "российском военном корабле"

Эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах*й! украинского художника Бориса Гроха стал победителем народного голосования Укрпочты.

"Мы готовы объявить победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки Российский военный корабль, иди на#уй!. 1 место - эскиз номер 3. За работу украинского художника Бориса Гроха проголосовали более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов", - сообщила пресс-служба оператора.

Дизайн марки, который выиграл на конкурсе

"Так что не будем терять время! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - добавили в Укрпочте.

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После завершения организационных вопросов эскиз будет передан в печать.⠀

Оператор получил около 500 писем с эскизами для почтовых марок в рамках объявленного конкурса. Для голосования было выбрано 20 наиболее удачных иллюстраций.