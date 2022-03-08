Укробронпром готов заплатить миллион долларов за самолет врага

За угнанный самолет РФ предлагают 1 млн долларов. Фото - Улей

ДК Укробронпром готов заплатить 1 млн долларов за угнанный или трофейный самолет рашистов.

Об этом сообщили в чате ВСУ.

Информацию подтвердил слуга фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На своей странице в соцсети он написал, что также награду выплатят за вражеский вертолет.

"Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет.

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Также продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии.

Update: пилотам РФ, которые готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", - написал он.

Армия РФ использует раритетное оружие конца 19 века. Журналисты рассмотрели на фото солдат армии страны-оккупанта винтовки-мосенки 1891 года выпуска.