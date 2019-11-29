Укроборонпром может попасть под антироссийские санкции США: подробности

Сотрудничество с Китаем может загнать Укроборонпром под санкции США. Фото: epravda.com

Укроборонпром может оказаться под антироссийскими санкциями США в случае участия концерна в сделке по покупке ПАО Мотор Сич совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Об этом заявил председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в эфире Радио НВ.

"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получила бы контроль над этим предприятием. США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок Вертолетам России - и возникнет кафкианская ситуация, когда Укроборонпром с Мотор Сич окажутся в американских антироссийских санкциях. Такая юридическая конструкция с участием Укроборонпрома была поддержана Кабмином еще за Гройсмана и Кубива", - отметил он.

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По словам Терентьева, под санкции также рискуют попасть предприятия и госбанки, которые финансируют концерн.

Кабинет Министров Украины ввел санкции против лиц, что уничтожают культурное наследие Крыма и распространяет российскую пропаганду. В список попали предприятия и лица, которые обеспечивают российскую военную промышленность.