Украину ждут температурные качели

В ночь на пятницу прогнозируют 20-градусный мороз. Фото: pixabay.com

В четверг температура воздуха немного повысится, но морозы не отступят. 19 февраля столбики термометров будут опускаться местами до -24...29°С.

Ближайшей ночью в Украине ожидается -7...14°С, на северо-востоке -15...22°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На юге и западе -3...9°С, на Закарпатье около 0°С.

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Завтра днем в северных областях -7...14°С, на остальной территории -2...7°С, на юге -2...3°С, на Закарпатье и в Крыму +1...5°С. Снег в четверг вероятен на западе, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве завтра маловероятны серьезные осадки. На дорогах скользко. Ночью и днем 18 числа температура воздуха ожидается в пределах -10...12°С. Вечером похолодает до -16...18°С. В ночь на пятницу прогнозируют -20°С.

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Морозы начнут отступать с 21 февраля. В этот день на западе и юге температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...5°С, а на Закарпатье +4...6°С.