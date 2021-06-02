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среда, 02 июня 2021 16:00

Украину затягивает облаками: где пройдут дожди

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Украину в четверг снова будут заливать дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15...20°С.

3 июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий вплоть до Одесской, Николаевской и Херсонской областей, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Циклон юго-восточного происхождения крутится почти на месте, медленно вращается против часовой стрелки и поливает из кувшина - атмосферных фронтов значительную часть Украины", - говорится в сообщении.

В Приазовье, на Луганщине и в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями. На остальной территории погода будет также неустойчивой, ветреной. Но дожди там пройдут местами и будут незначительными. Самый холодный участок будет наблюдаться вдоль Харькова, Полтавы, Днепра и Одессы.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

В Киеве в четверг будет ветрено и прохладно. Ожидается небольшой дождь. Завтра днем в столице столбики термометров будут показывать не выше +17...19°С.

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16 июня ожидается значительная магнитная буря. Незначительные геомагнитные колебания в этом месяце прогнозируют также 2 и 3 июня. Не исключены они 8-9 июня. Чем старше человек, тем больше он испытывает негативное влияние геомагнитных колебаний. Врачи дали метеочувствительным людям несколько советов.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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