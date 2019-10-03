Украину зальет дождями: синоптики дали прогноз до конца недели

Почти во всех областях Украины пройдут дожди. Фото: depo.ua

В Украине до конца недели дожди, местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Однако в воскресенье температура снизится на 2-4 градусов.

Завтра в большинстве регионов дождь, в центральных и южных областях грозы. Днем на западе страны без осадков. Температура ночью +7...+12 градусов, в южной части до +16. Днем +11...+19 градусов, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму +20...+25, сообщили в Укргидрометцентре.

5 октября в южных, восточных и центральных областях ожидают ливень, на остальной территории небольшой дождь. Температура ночью +3...+8 градусов тепла, днем ​​+8...+13. На юге и востоке страны ночью +9...+14, днем ​​+14...+20 градусов.

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6 октября на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

В четверг, 3 октября погода разделит Украину на две части. В западных областях, температура упадет до +11...+17 градусов, лить дожди. На остальной территории страны будет преобладать +17...+24 градуса.