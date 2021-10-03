Украину накроют заморозки

В Украине ожидаются сильные заморозки 4-6 октября. Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили о сильных заморозках 4-6 октября в Украине.

Они обойдут только большинство западных областей и побережья морей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине могут исчезнуть зимы - синоптик

"Ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, местами в воздухе 0-5 градусов, 5-6 октября в северных, центральных областях, 6 октября в восточных и большинстве западных областей на поверхности почвы", - сказано в сообщении .

В Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 и иногда и в воздухе 0-2.

Октябрь этого года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Так, согласно его расчетам, с 1 по 4 октября будет холодно и мрачно, 5-6 и 8-10 - дожди, 11-19 - пасмурно, холодно, 14 числа - заморозки, 20, 22-23 и 26 октября - дожди, 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.