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воскресенье, 06 февраля 2022 14:47

Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на ближайшие дни

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  Синоптики дали прогноз, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Фото: ua.news
Синоптики дали прогноз, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Фото: ua.news

В Украине с начала следующей недели ожидается волна потепления.

Сильных ночных морозов не будет. Периодически регионы будет засыпать мокрым снегом с дождем, сообщает Укргидрометцентр.

Подобная погода продержится до 10 февраля.

В ночь на понедельник, 7 февраля, морознее всего будет в центре, на востоке, частично на севере и юге страны – до -1… -3°С. На Киевщине 0…-2°С, Житомирщине, в Винницкой, Хмельницкой области и на Буковине -1…+3°С, в западных регионах 0…+2°С, а на Волыни до +4°С.

На западе страны ночью и днем ​​пойдет мокрый снег с дождем, также днем ​​он ожидается частично на севере, в центре, на Сумщине и Полтавщине. В остальных регионах - без существенных осадков.

Днем в понедельник погода будет пасмурной. Температура воздуха будет составлять +2… +4 °С, кое-где на западе и в центре до +5… +7°С, на юге +9°С, в Крыму до +11°С и солнечно. Ветер северо- и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

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  Погода 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр
Погода 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 8 февраля, ночью столбики термометров установятся на уровне 0...+2°С, в Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях -1...+1°С, в Киевской области до -2°С. В Запорожской области +1…+3°С, а в Крыму до +6°С.

Ночью прогнозируется мокрый снег. Днем будет идти снег с дождем на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях. В Крыму будет дождь, на остальной территории страны без существенных осадков.

В Кировоградской, Донецкой области, на Запорожье до +4... +5°С, на юге +4… +6°С, в Крыму +9°С. Ветер северо-западный и юго-западный, 7-12 м/с.

  Погода 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр
Погода 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Ночью в среду, 9 февраля, в стране ожидаются снегопады, температура воздуха составит -1...-3°С, в Черниговской области до -4°С. Теплее будет на юге +2…+5°С.

Днем мокрый снег с дождем прогнозируется на западе, в Винницкой, Черниговской, Харьковской и Луганской областях. На западе, кое-где на севере и юге +2…+4°С, на востоке -1…+1°С, в центре 0…+2°С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

  Погода 9 февраля. Фото: Укргидрометцентр
Погода 9 февраля. Фото: Укргидрометцентр

6 февраля христиане вспоминают преподобную Ксению Миласскую. В народе этот праздник называли "Ксенией полухлебницей". Ибо в этот день в амбарах оставалась примерно половина зерна от прошлогоднего урожая, говорили люди.

6 февраля существовала традиция гадать на хлебе, чтобы узнать – будет ли расти его стоимость в будущем или нет. Предки взвешивали лепешку в этот день вечером, утром следующего - повторяли процедуру. Если вес изделия снижался – цена упадет, если увеличилась хотя бы на грамм – стоимость вырастет.

Ксения Миласская родилась в богатой семье во времена Римской империи. В 17 лет сбежала от родителей и приняла христианство на острове Кос. Впоследствии перебралась в город Милас, где возвела церковь и стала монахиней.

Умерла святая Ксения в 450 году.

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06
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