Какая примета гарантирует сухой июль и как сегодня узнать, вырастет ли цена на хлеб

Если сегодня на улице началась метель, то весна будет поздней. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pexels.com

Сегодня христиане вспоминают преподобную Ксению Миласскую. В народе этот праздник называли "Ксенией полухлебницей". Потому, что в этот день в амбарах оставалась примерно половина зерна от прошлогоднего урожая, говорили люди.

6 февраля существовала традиция гадать на хлебе, чтобы узнать – будет ли расти его стоимость в будущем или нет. Предки взвешивали буханку в этот день вечером, а следующим утром - повторяли процедуру. Если вес изделия снижался – цена упадет, если увеличился хотя бы на грамм – стоимость вырастет.

На Ксению нельзя ставить квас на стол, верили украинцы. Считали, что такой поступок призовет неурожайную осень.

Из примет люди больше всего верили в следующие:

- Безветренная погода – вторая половина июля будет сухой и жаркой;

- Какая погода 6 февраля – такой будет и весна;

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- Облака плывут высоко – ждите оттепели;

– На Ксению началась метель – весна будет поздней и корма для скота будет мало.

Ксения Миласская родилась в богатой семье во времена Римской империи. В 17 лет сбежала от родителей и приняла христианство на острове Кос. Впоследствии перебралась в город Милас, где возвела церковь и стала монахиней. Умерла святая Ксения в 450 году.