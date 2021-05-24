Украину накроют грозы и мощный ветер: прогноз на неделю

24 мая в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются ливни.

Значительные дожди прошли ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. Объявили I уровень опасности, сообщает Укргидрометцентр. Днем обильные осадки прогнозируют на Полтавщине и Сумщине. Температура днем +14...19°С, в южных и восточных областях +21...26°С.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В Киеве и области сегодня прогнозируются дожди, а местами - гроза. В столице температура будет достигать +17...19°С, на Киевщине днем в пределах +14...19°С.

Автор: meteo.gov.ua

25 мая ночью в восточных, а днем в западных областях также кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с. 26 мая в западных, северных и Винницкой областях пройдет небольшой дождь, местами с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 25 мая +6...11°С. 26 мая в Украине днем +20...25°С.

В столичном регионе 25 мая без осадков, 26 мая небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура 26 мая днем в пределах +20...25°С.

27-28 мая в западных, северных, Винницкой областях снова кратковременный дождь, местами прогнозируют грозу. 28 мая в западной части страны будет +16...22°С. На остальной территории без осадков, только днем 28 мая местами кратковременный дождь с грозой. Температура ночью +9...15°С, а днем в пределах +21...28°С.

На Киевщине 27-28 мая кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +10...15°С, а днем до +20...25°С.

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В этом году ожидаются еще два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Так происходит около трех раз в год.