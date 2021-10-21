Украину накроет тепло до +20°С: обновленный прогноз

В Николаеве сегодня днем также в пределах +20°С. Фото: pixabay.com

22 октября в Украине будет тепло. В большинстве областей ожидается небольшая облачность и температура в пределах +16...19°С.

На юге столбики термометров покажут +20°С. Небольшое похолодание коснется лишь некоторых западных областей, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве еще будет по-осеннему теплая погода. Днем потеплеет до +17°С. Однако прохлады добавит западный ветер, который будет дуть со скоростью 6-8 м/с.

Во Львове в пятницу будет сухо и практически безоблачно. Днем до +14°С.

В Луцке и Ровно также ожидается ясная и безоблачная погода, днем столбики термометров покажут +13°С.

В Тернополе 22 октября температура днем будет достигать +14°С, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет царить небольшая облачность без осадков, днем термометры покажут +15°С.

В Ивано-Франковске и Черкассах также небольшая облачность, днем воздух прогреется до +18°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3...17°С, будет ясно и безоблачно.

В Одессе, Запорожье, Черновцах и Кропивницком в пятницу - небольшая облачность, днем потеплеет до +19°С.

В Виннице дневная температура установится в пределах +17°С, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу днем будет сухо, температура воздуха поднимется до +16°С, ясно и безоблачно.

В Полтаве 22 октября ожидается небольшая облачность, температура днем составит +17°С.

В Херсоне в пятницу днем потеплеет до +20°С, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, днем также в пределах +20°С.

В Сумах температура воздуха составит +5...16°С, будет практически безоблачно.

В Харькове и Днепре - небольшая облачность, температура днем до +18°С.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +8...18°С.

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В субботу холодный воздух арктического происхождения принесет похолодание. Лишь в Восточной, Южной и на значительной части Центральной Украины 23 октября еще побудет теплая погода. А уже в воскресенье - понедельник в большинстве областей ночью возобновятся заморозки, а в течение дня +5...11°С.