Украину накроет мощная магнитная буря: как уберечься

28 и 29 сентября в Украине ожидается мощная магнитная буря. В субботу - уровня G2, в воскресенье ослабеет до уровня G1.
Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Влияние магнитных бурь почувствуют на себе метеозависимые украинцы.
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Как минимизировать влияние магнитных бурь:
• в дни метоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;
• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;
• обеспечьте себе полноценный здоровый сон
• пейте больше жидкости;
• кофе лучше заменить зеленым чаем, который богат антиоксидантами;
• не употребляйте тяжелую пищу;
• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
• метеозависимым стоит иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.
Осеннее равноденствие - один из двух дней в году, когда день равен ночи. Этот день, независимо от погоды и других факторов, - начало астрономической осени.
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