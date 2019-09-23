Украину накроет мощная магнитная буря: как уберечься

28 и 29 сентября в Украине ожидается мощная магнитная буря. В субботу - уровня G2, в воскресенье ослабеет до уровня G1.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Влияние магнитных бурь почувствуют на себе метеозависимые украинцы.

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Как минимизировать влияние магнитных бурь:

• в дни метоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;

• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

• обеспечьте себе полноценный здоровый сон

• пейте больше жидкости;

• кофе лучше заменить зеленым чаем, который богат антиоксидантами;

• не употребляйте тяжелую пищу;

• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

• метеозависимым стоит иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.

Осеннее равноденствие - один из двух дней в году, когда день равен ночи. Этот день, независимо от погоды и других факторов, - начало астрономической осени.