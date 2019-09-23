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понедельник, 23 сентября 2019 09:01

Осеннее равноденствие: что нужно сделать, приметы и ритуалы

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Осеннее равноденствие: что нужно сделать, приметы и ритуалы
23 сентября-день осеннего равноденствия. Затем день будет становиться короче до дня зимнего солнцестояния, который в этом году приходится 22 декабря. Фото - АСС

Осеннее равноденствие - один из двух дней в году, когда день равен ночи. Этот день, независимо от погоды и других факторов, - начало астрономической осени.

Осеннее равноденствие 2019-го в Украине наступит 23 сентября в 10:50 по киевскому времени. Затем день будет становиться короче до дня зимнего солнцестояния, который в этом году приходится 22 декабря.

Что нужно сделать в этот день

Согласно поверью, в этот день открываются "небесные ворота", поэтому как нельзя лучше подходит для разного рода просьб и молитв. Нерелигиозным людям можно смело строить планы - они обязательно сбудутся. Желательно в этот день избавиться от всего, что мешает двигаться вперед: от ненужных людей, отношений и тем больше вещей.

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Считается, что энергия равноденствия помогает одиноким людям находить пару. А с помощью ритуалов можно привлечь богатство. С давних времен день осеннего равноденствия ассоциируется с достатком, потому что в это время весь урожай уже собран и запасы продуктов на зиму полные. Согласно приметам, для привлечения изобилия стоит приготовить что-нибудь с продуктами нового урожая, для усиления эффекта блюдо должно быть круглым, например, пирог с яблоками или запеченная тыква. Кроме того, можно трижды пересчитать имеющиеся деньги и написать на бумаге сумму, которую хотели бы видеть в кошельке.

Народные приметы

Какая погода в этот день, такой будет и вся осень. Если в этот день ясная и сухая погода, то зима будет поздней. Если птицы улетают в теплые края, то зима наступит рано и будет суровой.

В древности в день осеннего равноденствия проводили праздник урожая и гуляния. Так благодарили природу за дары перед холодной зимой. Ранее верили, что в этот день вода до рассвета обладает особыми качествами. Женщина, которая умоется до рассвета этой водой, до старости будет красавицей. А если облить водой ребенка на пороге дома, то он будет здоровой весь год.

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