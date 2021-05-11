Украину будут заливать дожди, но тепло не отступит

11 мая в Украине будет тепло, но местами дождливо.

Синоптики обещают переменную облачность. Дожди пройдут на юге, центре и востоке. В остальных областях - без осадков, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Днем в Украине обещают +18...23°С. На западе и в центре ожидается до +21°С. В северных регионах столбики термометров покажут +20°С. Теплее всего будет на юге: воздух прогреется до +22°С. На востоке и Приазовье прогнозируют +14...19°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве 11 мая также облачно с прояснениями, но сухо. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Воздух прогреется до +18...23°С.

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Во второй половине недели 13-16 мая в по всей стране дожди, кратковременные грозы. Температура ночью +8...14°С, днем будет колебаться от +13...19°С до +20...25°С.