Украинского путешественника выпустили из иранской тюрьмы

Артем Сурин возвращается в Украину. Фото: "Фокус"

Из тюрьмы в Иране отпустили украинского путешественника Артема Сурина.

Мужчина попал за решетку по подозрению в шпионаже. Сурин написал об освобождении в Facebook, выехав за пределы страны.

Путешественнику помогли украинские дипломаты в Иране. Украинец доказал, что он не нарушал закон.

"Мы ценим этот дружественный жест со стороны властей Ирана. Лишний раз убеждаюсь, что, несмотря на сложность и деликатность вопросов, которые возникают в процессе работы, нас слышат, к нам прислушиваются и мы получаем поддержку от Ирана на высшем политическом уровне", – заявили в посольстве Украины в Иране.

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Дипломаты вывезли Артема Сурина в Азербайджан. Оттуда он едет домой.

Украинского путешественника Артема Сурина задержали в иранском городе Ардакан. Его подозревали в шпионаже.