Украинского моряка Дениса Гриценко прооперировали

Дениса Гриценко прооперировали. ФОТО: 9tv.co.il

Израильские врачи успешно прооперировали украинского моряка Дениса Гриценко.

У Дениса Гриценко украинские врачи обнаружили злокачественную опухоль в почке, сообщает израильский 9 канал.

Израильские врачи для удаления злокачественного образования порекомендовали сделать моряку миниинвазивную операцию.

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Операцию делал известный израильский уролог Роман Гольдман.

Гриценко был прооперирован совместными усилиями 16 сентября на базе киевской правительственной больнице Феофания. Ему успешно удалили новообразования и сохранили почку.

"Опухоль развивалась в теле украинца около 10 месяцев, то есть именно в то время, когда Гриценко находился в плену", - говорят врачи.

Россия не прекратила уголовное дело против освобожденных из плена 24 украинских моряков. Они до сих пор остаются в статусе обвиняемых.