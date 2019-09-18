Украинского моряка Дениса Гриценко прооперировали

Израильские врачи успешно прооперировали украинского моряка Дениса Гриценко.
У Дениса Гриценко украинские врачи обнаружили злокачественную опухоль в почке, сообщает израильский 9 канал.
Израильские врачи для удаления злокачественного образования порекомендовали сделать моряку миниинвазивную операцию.
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Операцию делал известный израильский уролог Роман Гольдман.
Гриценко был прооперирован совместными усилиями 16 сентября на базе киевской правительственной больнице Феофания. Ему успешно удалили новообразования и сохранили почку.
"Опухоль развивалась в теле украинца около 10 месяцев, то есть именно в то время, когда Гриценко находился в плену", - говорят врачи.
Россия не прекратила уголовное дело против освобожденных из плена 24 украинских моряков. Они до сих пор остаются в статусе обвиняемых.
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