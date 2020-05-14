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четверг, 14 мая 2020 22:20

Украинское консульство возобновляет работу

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Украинское консульство возобновляет работу
Возобновило работу консульство в Милане. Фото: pexels.com

С 25 мая Генеральное консульство Украины в Милане восстанавливает прием граждан.

Согласно требованиям итальянских властей, посетители должны находиться в помещениях консульства в масках и, по возможности, в перчатках. Граждане должны соблюдать безопасную дистанцию ​​не менее 1 м как в помещении консульства, так и снаружи. В помещении консульства может максимально находиться не более 1 человека/1 семьи на каждом из 5 мест приема, говорится в Facebok консульства.

"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в нахождении заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима", - говорится в сообщении.

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До снятия ограничительных мер прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua.

С начала карантина 12 марта этого года Государственная служба занятости трудоустроила 90 тыс. безработных. Учреждение финансово помогает на случай безработицы благодаря единому взносу, который платят работодатели, сообщает пресс служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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